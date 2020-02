Lewis Hamilton sulla presentazione della Mercedes: "Giornata emozionante"

Lewis Hamilton è molto atteso in questo Mondiale 2020 di F1, che prenderà il via dal GP d’Australia il 15 marzo. Il britannico punta deciso al settimo titolo iridato, eguagliando il “Kaiser” Michael Schumacher. Un traguardo ambizioso, reso però meno arduo da una monoposto letteralmente dominante nelle ultime stagioni.

In quest’ottica la W11, che ha ricevuto il testimone dalla W10, è apparsa fin da subito come una grande estremizzazione del progetto precedente: una cura maniacale nei dettagli e una gestione del corpo-vettura teso allo “snellimento”. Accorgimenti che, associati a soluzioni di primo livello dal punto di vista aerodinamico e meccanico, fanno della nuova macchina anglo-tedesca il riferimento del Circus. Hamilton, dunque, non vede l’ora di cominciare:

" E’ un vero privilegio per me e Valtteri (Bottas ndr.) mettersi al volante di questa W11 e non vedo l’ora di provarla in pista. Durante l’inverno mi sono tenuto in contatto con i tecnici, seguendo tutto ciò che accadeva in fabbrica. Oggi è una giornata davvero speciale, visto che avremo l’opportunità di vedere il frutto dell’enorme lavoro svolto dal team "

