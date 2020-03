Lewis Hamilton tranquillizza tutti: "Sto bene, mi alleno due volte al giorno"

" Ciao ragazzi, spero stiate bene e al sicuro. Ci sono state speculazioni sulla mia salute, in seguito alla mia presenza a un evento con due persone risultate poi positive al Coronavirus. Voglio dirvi che mi sento bene, sono in salute e mi sto allenando due volte al giorno. Non ho sintomi e sono passati 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris. Sono stato in contatto con lui e sono contento di sentire che stia bene "

" Ho parlato con il mio dottore e sono stato controllato due volte per capire se avessi bisogno del tampone ma la verità è che al momento ci sono persone che ne hanno bisogno più di me, specialmente coloro i quali hanno sintomi. Quindi, ciò che ho fatto è stato auto-isolarmi dalla fine dello scorso weekend, quando è stato cancellato il fine settimana a Melbourne. La cosa più importante che si può fare è essere positivi, stare in quarantena per scelta o necessità e lavarsi regolarmente le mani con sapone e acqua per almeno 20 secondi. Grazie a tutti per i vostri messaggi. State al sicuro "

Queste le parole di Lewis Hamilton sui social. Il sei volte campione del mondo di F1 ha voluto smentire le voci che ritenevano avesse contratto il Coronavirus, dopo essere stato a contatto con l’attore Idris Elba al WE Movement di Londra, all’inizio del mese di marzo. Elba, infatti, è risultato positivo e quindi i media inglesi hanno ipotizzato che Lewis potesse essere in quarantena per questo motivo. Il chiarimento da parte di LH44 è arrivato puntuale e dunque tutto si è sciolto come neve al sole.

giandomenico.tiseo@oasport.it