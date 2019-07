Mattia Binotto: "Abbiamo fiducia in Vettel. I suoi errori? Situazioni in cui era al limite…"

Non è certo un’annata facile per la Ferrari: il dominio della Mercedes e due potenziali vittorie sfuggite per vicende regolamentari discutibili non depongono in favore del Cavallino Rampante. L’iride anche quest’anno sembra proprio affare d’altri e a Maranello si lavora alacremente nel tentativo di migliorare la propria monoposto e nello stesso tempo cercare di non commettere errori, aspetto quest’ultimo che si è presentato anche nella gara in Austria, relativamente alla strategia adottata con i due piloti.

Difficoltà che non hanno agevolato il compito del tedesco Sebastian Vettel, designato per riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino. Il teutonico, anche in questa stagione, non è stato immune da “imprecisioni”, citando quanto è accaduto in Bahrein nel duello con Lewis Hamilton e sempre con il britannico in Canada. Aspetti che comunque non vanno ad intaccare la fiducia del Team Principal Mattia Binotto rispetto al lavoro del quattro volte iridato, come ha dichiarato alla testata tedesca Auto Bild.

" Erano situazioni di gara in cui Sebastian (Vettel ndr.) era al limite assoluto. Lui ha l’obiettivo di diventare campione del mondo con la Ferrari e noi lo sosteniamo senza incertezze. Ha molta esperienza, competenza e capacità, sia come uomo squadra che come leader "