L’inizio del Mondiale 2020 di F1 si avvicina sempre di più. Il 15 marzo, all’Albert Park di Melbourne, il Circus tornerà in scena e le speranze in casa Ferrari sono quelle di interrompere il digiuno e di riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante a distanza di 13 anni dall’ultima volta con la vittoria di Kimi Raikkonen nel 2007. L’11 febbraio la nuova Rossa sarà presentata a Reggio Emilia e i tecnici di Maranello si augurano di aver fatto tesoro degli errori dell’anno passato, realizzando una monoposto meglio bilanciata, che possa consentire ai due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc di lottare fino in fondo per il campionato.

Indubbiamente, tiene banco anche la rivalità tra il tedesco e il monegasco. Leclerc, fresco di rinnovo contrattuale con la Ferrari (fino al 2024), sa di godere della stima della squadra. Discorso un po’ diverso per Vettel, in scadenza con la Scuderia e con un accordo tutto da definire. Da questo punto di vista, il Team Principal Mattia Binotto è stato piuttosto chiaro nel dire che tra i due non ci saranno favori ed entrambi partiranno con pari opportunità

" Vettel e Leclerc inizieranno la stagione allo stesso livello. L’unica priorità sarà la squadra. Se durante il campionato si dovesse arrivare a una situazione di netto vantaggio da parte di uno rispetto all’altro, ci regoleremo di conseguenza. Teoricamente dovremmo concentrare l’attenzione su uno dei due per massimizzare le prestazioni, ma è prematuro pensarci ora. [Mattia Binotto] "