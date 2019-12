Mattia Binotto: "Giovinazzi in Ferrari? Lo consideriamo, ma deve fare un salto di qualità nel 2020"

Tempo di pausa e tempo di chiacchiere in F1, pensando al futuro. Il 2020 non è ancora cominciato, ma le voci sul mercato piloti impazzano. I contratti in scadenza di Lewis Hamilton e di Sebastian Vettel, in particolare, stuzzicano la fantasia o le suggestioni degli addetti ai lavori.

Il tedesco vicino alla McLaren e il britannico in Ferrari nel 2021? Chissà, vedremo. Di fatto, la scuderia del Cavallino Rampante ha chiarito che il monegasco Charles Leclerc sarà il punto fermo nel presente e nel futuro e quindi è la posizione di Sebastian a vacillare. Nell’incontro avuto con la stampa il Team Principal Mattia Binotto ha posto l’accento su questo aspetto. Non vi è però solo Hamilton che potrebbe interessante alla scuderia di Maranello, ma anche qualcuno che nell’orbita Ferrari c’è ancora, ovvero Antonio Giovinazzi, attuale pilota dell’Alfa Romeo. Lungamente terzo pilota della Rossa, il pugliese ha fatto fatica a trovare la quadra all’inizio del Mondiale 2019, anche per alcuni eventi sfortunati. Poi, nella seconda parte, ha trovato il giusto feeling con la monoposto e questo è stato notato dai vertici del Cavallino:

" È cresciuto ed è spesso stato davanti a Raikkonen. Lo teniamo in considerazione, ma vediamo cosa farà l’anno prossimo "

Ci si aspetta, quindi, un salto di qualità per essere uno dei papabili per un posto in squadra nel 2021. La line-up, come annunciato dal tecnico italo-svizzero, sarà nota a maggio del 2020 e quindi non resta che aspettare.