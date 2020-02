Mattia Binotto spegne i bollenti spiriti che un po’ si erano accesi al termine di questa penultima giornata di test 2020 di F1 a Barcellona (Spagna), conclusi dalla Ferrari di Sebastian Vettel in prima posizione. Il Team Principal della Rossa, intervistato da Sky Sports UK, ha analizzato la situazione e con estrema precisione ha detto che la SF1000 non è a livello dalle Mercedes in questo momento, ammettendo che la Racing Point sia una monoposto da osservare con attenzione e potrebbe rappresentare un po’ la mina vagante di questo campionato.

" Guardando le simulazioni di gara non siamo i più veloci. La prestazione complessiva della monoposto non è sufficiente per essere semplicemente abbastanza competitivi e tentare di vincere le prime gare. La stagione sarà molto lunga, quindi completiamo i test, vediamo domani anche con Charles (Leclerc, ndr), iniziamo a capire meglio la macchina e certamente faremo quello che sarà necessario fare. Abbiamo fatto molte cose secondo i piani. La scorsa settimana abbiamo avuto un problema al motore, un piccolo inconveniente. Abbiamo fatto il chilometraggio che ci aspettavamo. Domani speriamo di concludere positivamente il lavoro "

" Sappiamo cosa stiamo facendo e se abbiamo margine oppure no. Se osserviamo il ritmo della simulazione gara, oggi Hamilton ha avuto un problema ma se diamo un’occhiata all’inizio dello stint la velocità è stata impressione. Racing Point? Sono certamente molto vicini. Penso che non sia sorprendente se guardi la monoposto. Certamente sono una minaccia, ma sono anche convinto che la Ferrari come squadra sia abbastanza forte per sviluppare la macchina da ora in poi e per assicurarci che in futuro saremo abbastanza forti da non essere insidiati "

Una Ferrari che, quindi, in vista di Melbourne (Australia), il 15 marzo, deve preoccuparsi? La pista ci darà presto conferma.

giandomenico.tiseo@oasport.it