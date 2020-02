Max Verstappen attacca Lewis Hamilton: “È bravo, ma non è Dio! Posso batterlo”

Max Verstappen è entrato a gamba tesa su Lewis Hamilton in un’intervista rilasciata alla BBC:

" Hamilton è molto bravo, è sicuramente uno dei migliori piloti ma non è Dio. Forse Dio gli è vicino, ma non è lui "

L’olandese non ritiene dunque che il britannico sia imbattibile e inavvicinabile, non vede in lui nulla di soprannaturale e lancia apertamente il guanto di sfida al sei volte Campione del Mondo

" Posso batterlo. Ovviamente molto dipende dalla competitività della monoposto, devi almeno essere nelle condizioni di poter mettere il tuo rivale sotto pressione: se ci rieci allora gli complichi parecchio la vita. Se invece non è sotto pressione allora può permettersi di guidare al 97-98% e non commette mai errori. Se riusciremo a essere fin da subito a un paio di decimi dalla Mercedes allora il discorso cambierà rispetto agli ultimi anni, puoi giocartela ed è quello che mi auguro "

Il pilota della Red Bull ha poi proseguito

" Abbiamo visto che quando si ha la possibilità di giocarsela allora tante cose fanno la differenza, pensiamo a quanto è successo in Brasile e in Germania. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, sono certo che potremo dire la nostra. Hamilton è molto bravo nel giudicare quando può prendersi un rischio e quando non ne vale la pena, è un aspetto cruciale dell’economia di una stagione. Io so di essere aggressivo, è il mio approccio perché voglio sempre ottenere il miglior risultato, ma quando si combatte per il titolo allora la mentalità è diversa "

