Max Verstappen: "Io in Ferrari con Leclerc? Non succederà mai"

Il contratto di Max Verstappen scadrà a fine 2020 proprio come quelli di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Difficile se non addirittura impossibile, però, che il pilota olandese firmi con la Ferrari. Già nei giorni scorsi Louis Camilleri, a.d. della Rossa, aveva fatto sapere che il figlio d’arte non è particolarmente benvisto a Maranello.

Secondo quanto riporta la Gazzetta, oltretutto, è lo stesso Verstappen il primo a non vedersi al volante del Cavallino Rampante. Il motivo? Charles Leclerc. Queste, nello specifico, le parole di Max a riguardo:

" Non mi vedo alla Ferrari in un prossimo futuro. Io e Leclerc siamo due potenziali numeri uno, non possiamo coesistere. E’ un rivale duro, lo rispetto e comunque lui non ha influenza sul fatto che io possa avere un posto alla guida della Rossa. Semplicemente è una questione di principio, ho un buon rapporto con lui, ma due come noi non possono far parte dello stesso team "