Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023: "Sono felice e voglio il Mondiale"

Il 2020 della Formula Uno si apre con una notizia davvero di capitale importanza: Max Verstappen ha allungato il suo contratto con la Red Bull fino al 2023. Una vera e propria “bomba” che si va a inserire nell’elettrizzante mercato piloti verso il 2021 che, a questo punto, perde una delle sue pedine più allettanti. Pochi, fino ad una manciata di settimane fa, avrebbero infatti scommesso sul rinnovo dell’olandese con il team di Milton Keynes. Si parlava di un futuro già scritto verso la Mercedes al posto di Lewis Hamilton, a sua volta in direzione Maranello, ma il classe 1997 ha voluto, come spesso gli capita, sorprendere tutti.

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità e quindi Max Verstappen sarà ancora il pilota di punta della Red Bull per le prossime quattro stagioni. Una decisione che scuote tutto il mondo della Formula Uno e che sta a significare una cosa: il fuoriclasse oranje ha avuto rassicurazioni concrete sulla validità del progetto della scuderia con i due tori sulla livrea e, di pari passo, che i miglioramenti messi in mostra dal motore Honda non saranno che la punta dell’iceberg su quello che vedremo in futuro. In poche parole, quindi, l’olandese potrà davvero puntare al titolo senza dover compiere i classici “salti mortali” contro Mercedes e Ferrari.

Ecco le sue parole a lato del comunicato rilasciato dalla Red Bull:

" Sono davvero felice per questo rinnovo. Il team ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di muovere i primi passi in Formula Uno già a 17 anni e per questo ne sarò eternamente grato. Voglio vincere con questi colori e il nostro obiettivo è ovviamente quello di lottare per un campionato del mondo insieme, sin dai prossimi mesi. L’arrivo della Honda come fornitrice dei motori, ed i progressi messi in mostra, mi regalano ulteriori motivazioni e convinzione per poter davvero vincere assieme "

Anche Christian Horner, team principal della Red Bull, non nascone la sua soddisfazione:

" Per noi si tratta di una notizia fantastica avere Max fino a tutto il 2023. Con la intrigante rivoluzione del 2021 avere continuità sarà decisivo. Verstappen ha dimostrato di essere un punto di forza per noi e di credere profondamente alla strada intrapresa per cui non vediamo l’ora di affrontare queste nuove sfide insieme "

