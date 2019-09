McLaren a fine 2020 si separerà da Renault: torna con Mercedes

La McLaren si separerà alla fine del 2020 da Renault, il suo fornitore di motori dal 2018, per tornare alla Mercedes. Lo hanno annunciato il team britannico e i produttori francese e tedesco a margine del GP di F1 della Russia. Il contratto che lega la McLaren alla Mercedes partirà dal 2021 e proseguirà "almeno fino alla stagione 2024", è stato specificato. La McLaren e la Mercedes sono già state legate tra il 1995 e il 2014, prima che la McLaren riprendesse una collaborazione non felice con la Honda tra il 2015 e il 2017, quindi con la Renault dal 2018 per un contratto di tre anni.