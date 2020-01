Michael Schumacher, la denuncia dall'Inghilterra: "Foto rubate in vendita a 1 milione"

Nonostante da oltre 6 anni le speculazioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher non si arrestino, l’ultima notizia rilanciata dal "Mirror” lascia veramente sconcertati. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese il sette volte campione del mondo sarebbe stato vittima di una grave violazione della privacy con alcuni scatti realizzati nella sua villa di Ginevra, in Svizzera, messi in vendita da uno sconosciuto all’incredibile cifra di un milione di sterline.

La moglie di Michael, Corinna, si è subito mossa per difendere la privacy e la sicurezza dell’ex pilota di Ferrari e Mercedes rivolgendosi ai propri legali e alla polizia svizzera per impedire che queste foto possano essere divulgate, alimentando così ulteriori speculazioni sulle reali condizioni del leggendario pilota tedesco.