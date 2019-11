Giorno d’annunci in F2 per il team Prema. La scuderia, che prenderà parte al Mondiale 2020, ha ufficializzato la line-up dei piloti dell’anno venturo che guiderà le Dallara F2 2018. Ebbene saranno il tedesco Mick Schumacher e il russo Robert Shwartzman ad essere parte del progetto. Un duo tutto made in “Ferrari Driver Academy” il cui target sarà quello di puntare al massimo possibile.

Per il figlio del grande Michael, dopo un anno di apprendistato, si aspira all’iride, spalleggiato dal un pilota di talento come il russo, che si è aggiudicato quest’anno il titolo della F3.

" Arrivo al mio secondo anno in F2 dopo aver imparato tante lezioni su come gestire la macchina, come gestire le gomme e anche su come lavorare all’interno di una squadra più grande. Farò tesoro di questa esperienza quando inizierà il campionato che non vedo l’ora di disputare. Correre nuovamente con questa scuderia è stata una scelta naturale, lavoriamo insieme da un bel po’ e siamo cresciuti insieme. Posso solo ringraziarli per la fiducia che hanno riposto nuovamente in me: dimostrerò loro che hanno avuto ragione. "

giandomenico.tiseo@oasport.it