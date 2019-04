George Russell ha segnato il miglior tempo nella seconda giornata di Test F1 in Bahrein. Il britannico, reduce da due weekend di gara molto difficili al volante della Williams, è salito a bordo della Mercedes e ha subito dimostrato tutto il suo talento: il 21enne è un ottimo pilota, ha preso gradualmente confidenza con la Freccia d’Argento e a cinque minuti dalla bandiera a scacchi ha stampato un super 1:29.029 con cui è balzato in testa alla classifica.

Ottimo riscontro per la W10, la Mercedes non si è concentrata soltanto sul giro veloce ma anche sul passo e ha effettuato dei long run proprio come la Ferrari. Oggi la Scuderia di Maranello si è affidata a Sebastian Vettel che ha completato ben 83 tornate, il tedesco aveva bisogno di ritornare in pista dopo gli errori commessi domenica al Sakhir e ha tratto delle conclusioni importanti a bordo della sua Rossa concludendo la sessione al terzo posto (1:29.319). Il quattro volte Campione del Mondo è rimasto a lungo in testa alla classifica dei tempi, poi è stato superato dal già citato Russell e dal messicano Sergio Perez (1:29.095 con la Racint Point).

Mick Schumacher oggi ha girato con l’Alfa Romeo dopo l’esordio di ieri con la Ferrari, il figlio d’arte ha dato ottimi segnali di efficienza completando delle tornate sui tempi visti ventiquattro ore fa (1:29.998 il suo miglior crono) e ha concluso in sesta posizione alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (1:29.765 con la McLaren) e del russo Daniil Kvyat che ha completato ben 111 tornate con la sua Toro Rosso (1:29.911). Il Mondiale F1 tornerà in scena nel weekend del 12-14 aprile con il GP di Cina.

CLASSIFICA TEMPI SECONDA GIORNATA TEST F1 BAHREIN 2019:

1. George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 1m 29.029s 101 laps

2. Sergio Perez MEX SportPesa Racing Point F1 Team 1m 29.095s 61 laps**

3. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari 1m 29.319s 103 laps

4. Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team 1m 29.795s 21 laps**

5. Daniil Kvyat RUS Red Bull Toro Rosso Honda 1m 29.911s 111 laps

6. Mick Schumacher GER Alfa Romeo Racing 1m 29.998s 70 laps

7. Alexander Albon THA Red Bull Toro Rosso Honda 1m 30.037s 143 laps

8. Lance Stroll CAN SportPesa Racing Point F1 Team 1m 30.049s 35 laps*

9. Dan Ticktum GBR Aston Martin Red Bull Racing Honda 1m 30.856s 135 laps

10. Romain Grosjean FRA Rich Energy Haas F1 Team 1m 30.903s 87 laps**

11. Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team (Pirelli tyre test) 1m 31.006s 69 laps**

12. Pietro Fittipaldi BRA Rich Energy Haas F1 Team 1m 31.209s 48 laps*

13. Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m 31.303s 72 laps

14. Jack Aitken GBR Renault F1 Team 1m 31.500s 103 laps

15. Nicholas Latifi CAN ROKiT Williams Racing 1m 32.198s 100 laps

16. Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team (Pirelli tyre test) 1m 32.269s 60 laps*