Il cognome è quello di un sette volte iridato di F1, dunque l’attenzione, chiaramente, è spasmodica. Mick Schumacher però, figlio del grande Michael, a 20 anni è pronto a fare il suo esordio in Formula 2, dove scenderà in pista con la Prema. Nella conferenza stampa però che in Bahrain ha anticipato la prima uscita stagionale, tutte le attenzioni erano per lui. Anche perché dopo il weekend Schumacher scenderà in pista per i test su una vera e propria Formula 1... E non una qualunque: una Ferrari. L’effetto di uno Schumacher di nuovo su una Rossa ha attirato tanti giornalisti. Tante le domande per il giovane Mick.

Sui test con la Ferrari

" Ovviamente sono emozionato. Quando mi hanno detto che sarei salito sulla Ferrari ero euforico. Mi sono preparato al simulatore e ho fatto allenamento fisico specifico. Sta succedendo tutto molto in fretta, sono felice. La F1 ho iniziato a scoprirla due anni fa, è più bella di quanto pensassi, le auto sono bellissime e veloci. Il sogno di arrivarci è ancora più forte. "

Sulla reazione in famiglia

" La mamma era contenta, mi ha sempre seguito. Non sono però spaventato da tutti questi esordi in pochi giorni, mi sento pronto e fiducioso. "

Sul futuro in F1

" Lasciatemi prima fare una gara in F.2 e poi ne parliamo. Devo fare esperienza per tirare fuori il meglio di me, mi devo abituare a tutto, anche a tutta questa attenzione. "

Su papà Michael

" Non sarei la persona che sono senza mio padre e l’ispirazione che mi ha dato, abbiamo posto le basi per essere qui fin dai tempi dei kart. "