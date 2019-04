Sono bastati pochi giri ed un tempo più che interessante per dare il la a tutte le possibili suggestioni che il binomio Ferrari-Schumacher è (ancora) in grado di creare. Il tanto atteso test di Mick Schumacher sulla SF90 ha rimesso in moto emozioni e sentimenti sopiti tempo fa, con Corinna Betsch ai box a fare virtualmente da collante fra l'epoca del grande Michael, sette titoli mondiali di cui cinque vinti a Maranello, e un possibile futuro in rosso per il giovane Mick. Perché oltre i sentimenti c'è questo, un progetto di futuro che a Maranello stanno costruendo con pazienza ma con obiettivi ben precisi e tempistiche definite.

Buon sangue non mente

Sia chiaro: il secondo tempo assoluto nella giornata di lunedì, per quanto suggestivo, ha una rilevanza tecnica relativa. Perché si tratta di sessioni di test di sviluppo gomme, in cui la prestazione assoluta è l'ultimo dei target. Perché ogni squadra ha lavorato anche in funzione di ciò che era accaduto poche ore prima nel Gp del Bahrain, per comparazioni e risoluzione delle criticità. E perché Mick ha ottenuto il tempo con le gomme più morbide (C5), mentre Verstappen - l'unico a stargli davanti - e quasi tutti gli altri hanno girato con gomme medie (C3). Ciò detto, buon sangue non mente, perché Mick ha dimostrato di poter guidare una Formula 1 senza fare errori, migliorando giro dopo giro e arrivando velocemente a fare tempi in linea con ciò che ci si attende in una sessione di test. Il ragazzo è un pilota vero, e al netto degli interessi anche commerciali che Maranello possa avere nel rinverdire una stagione d'amore coi tedeschi, la Ferrari punta a farne un asset in questo senso.

Fare di Mick il prossimo Leclerc

Il progetto ferrarista è quello di fare di Mick Schumacher il prossimo Charles Leclerc. Ovvero individuarne il talento molto presto, farlo crescere tra Ferrari Driver Academy e team Prema e lanciarlo poi in Formula 1, tendenzialmente con una motorizzata Ferrari come nel caso Alfa. Perché oltre al buon sangue in termini di talento e velocità, Mick ha ereditato dal padre anche quella precisione teutonica e quella voglia di capire ed imparare velocemente tutto ciò che riguarda la macchina che possono fare la differenza. Come del resto ha dimostrato lo scorso anno in Formula 3, con una progressione impressionante nella seconda parte di stagione quando ha preso confidenza con le leve di comando. Brucerà le tappe come Leclerc? Impossibile dirlo, per quanto le premesse non manchino. A Maranello ci sperano, perché replicare con Mick Schumacher il percorso di Charles Leclerc vorrebbe dire, oltre che riannodare i fili della storia, allevare due campioni in casa con quello che ne consegue in termini di immagine e non meno di risparmio economico.

Mick e Charles, futuro insieme?

Se Leclerc si è già perfettamente calato nel ruolo di pilota di punta mettendo persino in crisi Vettel, la strada davanti a Mick è ancora piuttosto lunga. Ma visto che si parla di suggestioni, la più naturale è quella che vedrebbe i due giovanotti insieme in rosso dopo il 2020, quando Charles sarà già pilota di buona esperienza - e magari con già qualcosa in palmares - e Vettel avrà esaurito il suo contratto con Maranello. Vero che al momento è più probabile che in Ferrari ci possa andare Daniel Ricciardo, ma se Leclerc sarà già in grado di giocare da "prima punta", non si vede perché non gli si dovrebbe affiancare un giovane come Mick. Il quale, portato a termine anche il test con l'Alfa, potrà riprendere il suo percorso di crescita in Formula 2 lontano dalle spasmodiche attenzioni di questi giorni e concentrato sul proprio lavoro. Il futuro dipende in massima parte da lui, e sono in molti a volerlo colorato di rosso. A partire da mamma Corinna, ancora più emozionata del figlio nel ritrovare l'ambiente della Formula 1 e della Ferrari.