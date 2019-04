Mick Schumacher esaltante nei test in Bahrein, è secondo dietro a Verstappen

La Ferrari sogna in grande con Mick Schumacher che ha stampato il secondo tempo nei Test F1 che si sono disputati oggi in Bahrein. Sulla pista del Sakhir, dove domenica si è corso il Gran Premio passato alla storia, il figlio d’arte è stato assoluto protagonista. Dopo una mattinata di studio, in cui era anche emozionato per il debutto nella massima categoria automobilistica al volante di una vettura del Cavallino Rampante con cui papà Michael vinse cinque titoli iridati, il tedesco si è scatenato nel pomeriggio e ha stampato un rilevante 1:29.976 a una ventina di minuti dalla bandiera a scacchi.

Video - Mick Schumacher sulle orme del papà Michael: la scalata dai kart al sogno Ferrari 01:06

Il pilota della Rossa ha accarezzato il sogno di chiudere la sessione in prima posizione ma a tre minuti dal termine è stato beffato da Max Verstappen, il pilota della Red Bull si è issato al vertice della classifica col suo 1:29.379. Il 20enne può ampiamente ritenersi soddisfatto per quanto ha messo in mostra nel deserto, ha dimostrato di avere del potenziale importante e di poter avere un futuro molto roseo: ora starà a lui proseguire su questa strada e continuare a regalare emozioni.

Oggi pomeriggio i piloti sono rimasti fermi per tre ore a causa di un’insolita pioggia che si è abbattuta sul deserto ma nell’ultima ora a disposizione si sono registrati dei miglioramenti importanti rispetto a quanto visto durante la prima parte della giornata. Già detto di Verstappen e Schumacher, il britannico Lando Norris ha portato la sua McLaren in terza posizione (1:30.800) davanti al francese Romain Grosjean (1:30.981) mentre Lewis Hamilton ha concluso in sesta posizione (1:31.156). Il Campione del Mondo, domenica vincitore del GP del Bahrein, ha percorso ben 77 giri (contro i 56 di Schumacher e i 62 di Verstappen). Domani si disputerà una seconda giornata di Test, ci sarà anche Sebastian Vettel.

La classifica dei test:

1. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing Honda 1m 29.379s 62 laps

2. Mick Schumacher GER Scuderia Ferrari 1m 29.976s 56 laps

3. Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m 30.800s 22 lap

4. Romain Grosjean FRA Rich Energy Haas F1 Team 1m 30.982s 42 laps

5. Alexander Albon THA Red Bull Toro Rosso Honda 1m 31.089s 71 laps

6. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 1m 31.156s 77 laps

7. Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team 1m 31.584s 45 laps

8. Lance Stroll CAN SportPesa Racing Point F1 Team 1m 31.964s 33 laps

9. Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team 1m 32.059s 32 laps

10. Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing 1m 32.067s 53 lap

11. Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team 1m 32.207s 64 laps

12. Pietro Fittipaldi BRA Rich Energy Haas F1 Team 1m 32.708s 20 lap

13. Robert Kubica POL ROKiT Williams Racing 1m 33.290s 19 laps

14. Daniil Kvyat RUS Red Bull Toro Rosso Honda 1m 33.653s 45 laps

15. George Russell GBR ROKiT Williams Racing 1m 33.682s 27 laps