Mick Schumacher il 2 aprile debutterà sulla Ferrari nei test in Bahrain

13 anni dopo. 4796 giorni dopo, il cognome Schumacher torna ufficialmente ad essere associato a quello della monoposto più iconica e vincente della storia della Formula 1: la Ferrari. Manca solo l’ufficialità, che arriverà al più tardi nella serata di oggi, ma è certo che Mick Schumacher, primogenito del leggendario Michael nei test in Bahrain – in programma l’1-2 aprile prossimi – guiderà per la prima volta in pista la Ferrari SF90. Per il figlio del sette volte campione del mondo sarà il battesimo su una Formula 1. Mick, nella due giorni di test in Bahrain, avrà la possibilità di guidare la Rossa nei test di Sakhir, mentre nella seconda giornata il tedesco di 20 anni guiderà l'Alfa Romeo C38.

Terminato il test con la Ferrari ad attendere Mick ci sarà un altro impegno, visto che nella giornata di mercoledì sarà nuovamente in pista ma al volante dell’Alfa Romeo C38. Il miglior regalo per il fresco ventenne, li ha compiuti 3 giorni il 22 marzo, che nel fine settimana debutterà ufficialmente nel campionato FIA Formula 2. La notizia del test in Formula 1 a bordo della Ferrari, era nell’aria, e sia la Ferrari che Schumacher hanno anticipato tutti cogliendo la prima occasione utile per rompere il ghiaccio e fare esperienza con una Formula 1. Non è da escludere che la staffetta Ferrari-Alfa potrebbe essere replicata da Schumacher anche nei due giorni di test programmati all’indomani del Gran Premio di Spagna sul tracciato del Montmelò.