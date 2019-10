Mick Schumacher: "Papà Michael mi ha dato molti suggerimenti e svelato diversi trucchi"

" Michael mi ha dato molti suggerimenti e mi ha svelato diversi trucchi ma soprattutto mi ha anche lasciato libero di fare errori perché attraverso gli errori impari di più ed è qualcosa che lui sapeva "

Parole di Mick Schumacher, che ha voluto dare questa notizia parlando in un'intervista al podcast ufficiale della F2. 20 anni ma già tanta gavetta: ad aprile in Bahrain ha fatto il primo test su un'auto di Formula 1, sulla Ferrari, poi è arrivata la prima vittoria in Formula 2 a Budapest, lì dove aveva trionfato un anno prima in Formula 3. E una speranza, mai nascosta: riuscire a seguire le orme di papà, magari vincendo qualcosa di importante in Formula 1.

Dal cognome della madre a quello di papà

" Ho mantenuto una stretta privacy sulla mia vera identità per non essere stritolato dalla pressione. E anche per essere in grado di imparare a correre in base al mio ritmo. Penso che sia stato qualcosa di molto positivo per me, non avere troppa attenzione da parte dei media e non avere troppe persone che mi guardavano. Sono stato davvero in grado di concentrarmi completamente su ciò che stavo facendo e penso che ciò mi abbia davvero aiutato a diventare ciò che sono ora "