Mick Schumacher sesto sulla Ferrari dopo la sessione mattutina

Si è conclusa la sessione mattutina del Day-1 dei test di Formula 1 in Bahrain. Pausa anticipata rispetto al programma vista la pioggia che si è abbattuta sul circuito di Sakhir. Debutto tutto sommato positivo per Mick Schumacher sulla Ferrari SF90, il pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo Michael, ha chiuso con il sesto posto in 1:32.552. Domenica Schumi Jr, pilota della Ferrari Driver Academy, aveva esordito in Formula 2 con il Team Prema.

Al comando dopo la sessione mattutina dei test c'è Romain Grosjean su Haas con il tempo di 1:30.982, secondo Alexander Albon su Toro Rosso e terzo Max Verstappen su Red Bull. Buon quarto posto per Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo in 1:32.067, davanti al campione del Mondo Lewis Hamilton su Mercedes.