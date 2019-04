Mick Schumacher veste rosso Ferrari: "Mi sono sentito come a casa"

Schumacher-Ferrari, un legame che sembra indissolubile, un legame che sembra predestinato. Mick Schumacher, figlio d’arte o meglio di macchine ha debuttato martedì con la Ferrari proprio come fece suo padre nel 1996. La vettura del Cavallino Rampante che esce dal box per entrare in pista è un’immagine che lampeggia come un dejavù, testimoniato anche dalle emozioni che dice di aver provato Schumi Junior:

" Mi sono sentito come a casa, è stata bello fare quei primi giri e vedere tutti i ragazzi lavorare sulla macchina e con me. "

Se è vero che giace scomoda la testa che indossa la corona, figurarsi se a portarla era tuo padre e tutto il mondo si aspetta che lo faccia anche tu. Mick Schumacher per calmare gli animi in fibrillazione per questo nuovo protagonista della F1 e non alzare troppo le aspettative che spesso finiscono per essere deluse quando ci riferiamo all'uomo del momento, aveva dichiarato che suo padre è il migliore e lo sarà per sempre. Il nuovo pilota Ferrari dunque, non teme il confronto anzi lo onora:

" Sono venuto qua per divertirmi e godermela e l'ho fatto al 110%. Presumo che possiate vedere che sto sorridendo molto e mi sto divertendo parecchio, soprattutto negli ultimi giri. È stato tutto semplicemente fantastico, un completo feeling con la macchina. "