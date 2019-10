Mick Schumacher: "Vettel mi riempie di consigli, rappresenta quello che mio padre è stato per lui"

Sebastian Vettel è il presente della Ferrari fra qualche anno Mick Schumacher potrebbe essere il futuro. In attesa di scoprire quale sarà il futuro del figlio del grande Michael, in una lunga intervista a Motorsport-Magazin.com ha parlato del rapporto che lo lega al quattro volte campione del mondo e al rapporto che lo lega a Sebastian Vettel.

" Ho un rispetto infinito per Sebastian con lui parliamo spesso di motorsport. Mi dà molti consigli che cerco di mettere in pratica. Gareggia ormai da tanto tempo e tutto quello che mi dice è sempre molto utile. Credo di avere con Seb lo stesso rapporto che lui aveva con mio papà. Due persone molto vicine che parlano del loro lavoro". "

La Ferrari è una famiglia

" Perché ho scelto della Ferrari? Per il bene che provo per questa scuderia. Mi sento attratto da questo posto, sono cresciuto qui e ho sempre guidato per le squadre italiane ad eccezione di una stagione. È solo una famiglia molto grande. Ti senti bene quando sei qui, ti senti parte della famiglia Ferrari. "

Le difficoltà ci rendono forti

All’esordio in F2 Mick Schumacher commenta un 2019 complicato in cui ha alla guida del team Prema ha portato a casa una sola vittoria e un 12esimo posto in classifica generale

" Le difficoltà sono quelle cose che ti rendono più forti se riusciamo a superarle allora si tramutano in esperienza, che è qualcosa di positivo. Fosse successo in F1 la pressione sarebbe stata enorme, ma ora che ci sono passato immagino che riuscirei a gestire in ogni caso una situazione del genere". "