Bottas ora 'studia' da Rosberg, per la Ferrari Montmelò è l'ultima chiamata

Quando si era presentato ai nastri di partenza della stagione con barba incolta e look da boscaiolo, alla ricerca anche estetica di quella cattiveria che a suo stesso dire gli è mancata in passato, aveva raccolto più sorrisi che credibilità. E invece Valtteri Bottas, forse anche in virtù della pressione che Toto Wolff gli ha messo addosso con Ocon terzo pilota e la tuta sempre pronta, era realmente determinato a svestire i panni del maggiordomo di casa Mercedes e lanciare il guanto di sfida a Lewis Hamilton. Il quale, in assenza di avversari in grado di mettersi davanti alle frecce d'argento, rischia di trovarsi il problema in casa, come fu tre stagioni or sono con Nico Rosberg.

Bottas studia da Rosberg

E Bottas, stando alle sue stesse parole, ha passato l'inverno a studiare il modo di estrarre il meglio dalle proprie capacità - lavorando sodo anche con un mental coach - e provare a mettere pressione al campione inglese con l'unica modalità possibile: centrare da subito risultati e punti pesanti per non divenire de facto seconda guida, come sostanzialmente accaduto nelle ultime due stagioni. Risultato ottenuto con due vittorie e un giro veloce che ad oggi gli consentono di avere un punto in più del compagno, situazione ideale per lui nelle dinamiche interne al team. L'obiettivo, come appunto nel caso di Rosberg, è costruirsi la possibilità di giocarsela ad armi e trattamento pari con Lewis anche nella seconda parte del Mondiale. E c'è da sperarci, visto che in assenza di un sempre più urgente salto di qualità della Ferrari, l'eventuale duello Bottas-Hamilton rischia di divenire l'unico elemento d'interesse del campionato.

Spalle larghe in partenza

Difficile pensare che il finlandese, anche in stato di grazia, possa davvero giocarsela fino in fondo con uno come Hamilton. Tuttavia i segnali non ha mancato di darli con due pole position su quattro, un giro veloce in gara che gli vale la leadership, e soprattutto spalle larghe in fase di difesa che era più raro riconoscergli in passato quando si trattava di duelli in famiglia. La partenza di Baku in questo senso è esemplare: staccata ritardatissima in curva 1 per tenere la testa nonostante fosse all'esterno rispetto a Lewis, sangue freddo in curva 2, quando ha tenuto giù pur lasciando lo spazio necessario all'altra Mercedes sull'interno. Sapeva che dopo il giro perfetto di sabato avrebbe dovuto cementare la gara uscendo in testa dalle prime tre curve, e l'ha fatto.

La lotta tra le due Mercedes nelle fasi iniziali del GP di Baku: Valtteri Bottas ha resistito agli attacchi di Lewis Hamilton nelle prime due curve.Getty Images

Ferrari, Montmelò ultima chiamata

Il grande avvio di stagione di Bottas, peraltro, tiene la classifica del Mondiale Piloti accettabilmente corta. Buon per la Ferrari, che nemmeno a Baku è riuscita a trovare la chiave per vincere e che ora ha davanti a sé un sentiero davvero stretto. Perché è vero che mancano ben 17 gare, ma è altrettanto vero che variano le condizioni - piste, temperature, gomme, strategie - ma là davanti c'è sempre e comunque la Mercedes. E questo è un segnale di forza e di consistenza tecnica che va al di là di quelli che possono essere i margini di miglioramento della SF90. A Baku gli uomini di Maranello hanno portato diversi aggiornamenti (fondo ed estrattore in particolare), per la Spagna sono previsti altri sviluppi, e il ritorno sul tracciato dei test invernali rappresenta, oltre che l'ultima chiamata per invertire la tendenza, la cartina di tornasole: su quanto la Ferrari possa ritrovarsi laddove in inverno girava come un orologio, e su quanto si fosse nascosta la Mercedes.

Sebastian Vettel senza vittorie nelle prime quattro gare del Mondiale: era successo soltanto due volte nelle ultime 10 stagioni.Getty Images

Serve carico aerodinamico?

Le parole di Mattia Binotto a fine gara, un ottimismo di fondo sul lungo termine condito però dalla chiamata a sviluppi "più aggressivi", riportano all'ipotesi che più che problemi di assetto di pista in pista, la rossa abbia un leggero deficit di carico aerodinamico rispetto alle principali avversarie, bilanciato in parte dalle doti velocistiche e di trazione. Ipotesi peraltro fatta dopo il Gp di Cina proprio da Nico Rosberg. Se il pacchetto in arrivo andrà nella direzione di trovare carico non c'è circuito migliore di quello catalano per confermarlo. Per provare a tenere aperto il Mondiale fin qui più monocolore della storia delle corse, con quattro inedite doppiette che hanno comunque il senso di aver già messo una serie ipoteca sul titolo Costruttori.