La Ferrari 2020 sarà fra le prime monoposto 2020 a vedere la luce. Forse addirittura la prima, seguendo il programma a tappe forzate imposto da Mattia Binotto ai tecnici di Maranello. L'obiettivo è chiaro: stante il regolamento tecnico, che cambierà solo a partire dal 2021, c'è la necessità di correggere gli errori strutturali emersi dalla SF90 per battere finalmente la Mercedes, dominatrice assoluta e incontrastata da quando la Formula 1 ha abbracciato l'era ibrida. Carico aerodinamico, sfruttamento delle gomme e ulteriore ottimizzazione del motore le direttrici su cui muoversi. Con un occhio all'affidabilità, risultata anch'essa più scarsa rispetto ai diretti rivali.

Affidabilità e prove al banco

E' questo il motivo principale per cui la nuova Ferrari, per cui al momento non c'è ancora una denominazione ufficiale, sarà presentata particolarmente presto. Occorre intensificare il più possibile quelle che sono le prove di omologazione a banco, e ottimizzare il funzionamento della power unit, in più di un'occasione zavorrata dalle componenti accessorie al motore termico.

Motore rivisto

Nonostante sia accreditato della maggior potenza del lotto - e archiviate almeno per ora le polemiche sui flussometri benzina sollevate in particolare da Red Bull - il motore Ferrari è destinato a subire una corposa revisione. Anche da un punto di vista dell’architettura, soprattutto nella parte alta, nelle teste. Malgrado una stabilità di regolamento che si trascina sostanzialmente dal 2014, a Maranello pensano che ci sia ancora margine di crescita. E visto il salto di qualità fra il 2017 e il 2019, c'è speranza che anche nel 2020 la power unit ferrarista possa dettare legge.

Trovare carico aerodinamico

Ma il vero nodo tecnico è il carico aerodinamico verticale, vero punto debole della SF90 fino a Singapore e corretto solo in parte con gli sviluppi estivi. Partendo dalla base 2019, la Ferrari 2020 avrà molto più carico e di conseguenza anche maggiore drag, ossia la resistenza all’avanzamento. Motivo per cui in fabbrica non si lesinano sforzi per migliorare ulteriormente il motore. Difficilmente la prossima rossa sarà ancora così dominante in rettilineo e in generale sui tratti veloci. L'obiettivo è quello di fare tesoro dell'esperienza di quest'anno per trovare il giusto bilanciamento tra efficienza e carico, ovvero fra velocità di punta e maneggevolezza sul lento.

Sfruttamento delle gomme

Anche perché i grossi problemi di sottosterzo evidenziati dalla SF90 non hanno solo fatto alzare i tempi sul giro in presenza di tratti particolarmente tortuosi e curve lente, ma hanno anche avuto il loro peso nella mancata ottimizzazione dello sfruttamento delle gomme. Una monoposto sottosterzante, infatti, non solo è poco maneggevole, ma fatica maggiormente a trovare la giusta finestra di utilizzo delle coperture in termini di temperature, scivola maggiormente ed aumenta il degrado delle gomme in termini di consumo vero e proprio. Raramente la Ferrari 2019 ha denunciato problemi di surriscaldamento, molto più spesso di degrado, proprio per la maggior 'fatica' cui sono sottoposte le gomme per tenere linee ottimali. Un adeguamento che potrebbe essere favorito dalla bocciatura da parte di tutti i team delle Pirelli 2020, con la relativo scelta di utilizzare anche il prossimo anno quelle del 2019.

Il rosso resta opaco

Il tema della colorazione, che tanto aveva fatto discutere lo scorso inverno, passerà probabilmente inosservato quest'anno. La macchina che avrà ancora il colore opaco, perché il tema del peso quest’anno, e a maggior ragione lo sarà l’anno prossimo, è critico, perché si aggiungono continuamente dei sistemi vettura che vanno fatalmente ad aumentare il peso. Togliere anche solo i grammi del colore, è divenuto irrinunciabile per tutti.

Charles Leclerc Ferrari S.p.A.

Gestione piloti

Altro tema caldo è la problematica convivenza Vettel-Leclerc. Che andrà governata con polso fermo dal vertice del team, con scelte chiare e trasparenti sia all'inizio della stagione, sia durante il Mondiale se le condizioni lo rendessero necessario. Binotto ha insistito sul fatto che "i piloti sono dipendenti Ferrari", ma è chiaro che l'aspetto psicologico va parecchio oltre lo status contrattuale. Binotto ha intenzione di trattarli alla pari, poi sarà la classifica a determinare eventuali scelte differenti.

" L’anno prossimo, almeno all’inizio, i piloti saranno liberi, ognuno ha le sue ambizioni, è giusto che sia così. Partiranno alla pari ma il team rimane la priorità. Se ci sarà un momento della stagione in cui uno dei due avrà un vantaggio tale in campionato, valuteremo, può anche essere frutto non per forza di una situazione che uno è stato migliore dell’altro, ma uno ha avuto dei problemi di affidabilità e l’altro no. Ma se c’è una condizione tale per cui è normale e naturale puntare su uno dei due per massimizzare le opportunità di vittorie, lo faremo. Però è prematuro. Se avranno uno o due punti di differenza a qualche gara dalla fine e matematicamente solo uno di loro due può diventare campione? Faranno quello che vorranno. [Mattia Binotto] "

Tuttavia, come ammette lo stesso Team Principal, servirà maggiore "presenza" anche da parte della squadra. Che deve crescere nella gestione delle strategie e capire quando è il momento giusto di dare un ordine e dare un ordine che sia corretto.