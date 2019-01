Niki Lauda dimesso dall’ospedale: buone notizie da Vienna

Niki Lauda è stato dimesso dall’ospedale AKH di Vienna dove era stato ricoverato a inizio anno per colpa di un’influenza. Il sistema immunitario del quasi 70enne è molto debole dopo il trapianto di polmone operato lo scorso 2 agosto in seguito a delle complicazioni legate a un’infezione respiratoria.

Fortunatamente le condizioni fisiche dell’ex Campione del Mondo di F1, che era stato trattenuto in terapia intensiva, sono migliorate (esclusa la possibilità di una polmonite) e ha ricevuto il via libera per il ritorno a casa. L’austriaco, Presidente non esecutivo della Mercedes, si è dichiarato pronto per tornare ai box già in occasione del GP d’Australia del prossimo 17 marzo, staremo a vedere cosa ne penseranno i dottori.