Novità per il Mondiale 2020: modificate le regole sulla frizione

La FIA ha ufficialmente approvato una serie di cambiamenti al regolamento tecnico in vista del Mondiale 2020. Le novità riguardano soprattutto la gestione della frizione: dal prossimo anno saranno obbligatorie le cosiddette frizioni a paddle sul volante e soprattutto verrà monitorato attentamente il meccanismo per evitare una mappatura vantaggiosa per i piloti.

I due paddle dovranno essere identici nella forma e nel movimento, dovranno funzionare in simultanea con la frizione. L’articolo 9.2.1 sezione F del regolamento tecnico, come viene riportato da it.motorsport.com, stabilisce che “per assicurare che il segnale usato dalla FIA, l’Engine Control Unit, registri bene quello che sono le azioni dei piloti, ogni pilota deve dimostrare che l’azione del paddle della frizione non si sposti per più del 5% rispetto alla suo range di movimento“. Questo dovrebbe garantire ai piloti una maggiore responsabilità nelle partenze dei Gran Premi e lo start dei Gran Premi sarà decisamente più complicato.

Un’altra novità riguarda il consumo di olio nel motore, il serbatoio ausiliario non può superare i 2,5 litri e deve essere controllato dal solenoide. Variazioni sugli specchietti retrovisori: saranno 30 millimetri più vicini all’abitacolo e 40 millimetri più in basso.