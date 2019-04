Nuovo problema tecnico per la Ferrari: si ferma Charles Leclerc

L’affidabilità resta un problema irrisolto per la Ferrari. La seconda sessione di prove libere del GP di Cina 2019 di F1 si è infatti conclusa con mezz’ora d’anticipo per Charles Leclerc. Il giovane monegasco è sceso dalla sua vettura affinché i meccanici potessero effettuare tutte le analisi e valutazioni del caso: al momento la Scuderia di Maranello ha fatto sapere che il rientro è avvenuto in via precauzionale per evitare ulteriori problemi.

Leclerc, che non aveva brillato in simulazione da qualifica con gomme soft, pagando ben 8 decimi di ritardo dal compagno di squadra Sebastian Vettel, non ha potuto dunque disputare le fondamentali prove di passo sulla lunga distanza. Una partenza ad handicap che non ci voleva proprio in avvio di un fine settimana che si annuncia caldissimo, con Ferrari e Mercedes che sembrano equivalersi sul circuito di Shanghai.