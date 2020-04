Offerta troppo bassa: Sebastian Vettel rifiuta il rinnovo con la Ferrari?

Secondo quanto riporta la "Gazzetta dello Sport", Sebastian Vettel avrebbe rigettato un'offerta annuale da 12 milioni di euro propostagli dalla Ferrari per il 2021: si aprono nuovi possibili scenari sul futuro compagno di squadra di Charles Leclerc al volante della Rossa.

Un'offerta troppo bassa a livello economico e troppo breve a livello temporale. Secondo quanto riporta la "Gazzetta dello Sport", Sebastian Vettel avrebbe rifiutato la proposta di prolungamento messa sul piatto della Ferrari, pronta a offrire 12 milioni di euro per tenere a Maranello il pilota tedesco anche nel 2021. In scadenza a fine stagione, Vettel non gradirebbe la pesante riduzione dello stipendio (oggi incassa 40 milioni di euro all'anno) e la durata troppo breve del contratto che rischia di gettare ombre sul proprio futuro professionale (preferirebbe inchiostrare almeno un biennale).

La carriera di Sebastian Vettel in Ferrari:

Formula 1 Hamilton allontana i sogni della Ferrari: "Voglio restare alla Mercedes" IERI A 16:15

Stagione Vittorie Podi Classifica piloti 2015 3 10 3° 2016 0 7 4° 2017 5 8 2° 2018 5 7 2° 2019 1 8 5°

I possibili sostituti: Ricciardo in pole, seguono Sainz e Giovinazzi

In questa situazione di grossa incertezza, con possibile rottura al termine del 2020, iniziano a circolare i nomi dei possibili candidati alla successione di Vettel in Ferrari per il ruolo di "spalla" di Charles Leclerc. Stando sempre alla "Gazzetta", in pole-position ci sarebbe Daniel Ricciardo, pilota spesso associato alla casa di Maranello negli ultimi anni e ora in una posizione scomoda in Renault dopo l'addio con la Red Bull concretizzatosi a fine 2018: sarebbe la soluzione più aggressiva e battagliera, capace di dare alla Ferrari due punte di altissimo profilo.

In corsa anche Carlos Sainz, ora in McLaren ma da tempo pronto al passaggio sul sedile di una scuderia di primo livello, e Antonio Giovinazzi, la soluzione più romantica: l'ultimo italiano ad aver corso in F1 con la Ferrari è Giancarlo Fisichella, quando rimpiazzò l'infortunato Felipe Massa per cinque gare nell'ormai lontano 2009.

Play Icon WATCH Vettel: "La Ferrari SF1000 è ancora più rossa dell'anno scorso, è bellissima" 00:01:13

Formula 1 Hamilton allontana i sogni della Ferrari: "Voglio restare alla Mercedes" IERI A 16:15