Paddy Lowe: "Regolamento chiaro nel 2019, non ci saranno trucchi"

Paddy Lowe, attuale direttore tecnico della Williams, ha manifestato la sua approvazione per il nuovo regolamento aerodinamico della Formula Uno in vista della stagione 2019, sottolineando come i cambiamenti effettuati potranno porre fine ai “trucchi” usati da alcune scuderie per aggirare le regole e fare delle modifiche alle proprie monoposto.

Queste le dichiarazioni di Lowe a Motorsport.com: Le regole sono molto restrittive. Spero che vengano rispettate non solo da noi, ma anche da tutti gli altri team. Penso che in generale le squadre preferiscano chiarezza quando saremo in Australia, al posto che discussioni causate da norme non definite. Con questo spirito, tutti sono stati entusiasti di definire ogni aspetto con dettagli specifici, in modo che ciascun team sappia su cosa può lavorare”.

alessandro.farina@oasport.it