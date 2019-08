Pirelli annuncia gli pneumatici per Interlagos, scelte le mescole più dure

La Pirelli ha ufficializzato le mescole di pneumatici che verranno utilizzate in occasione del GP del Brasile 2019, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 15-17 novembre sullo storico tracciato di Interlagos. Il fornitore unico del massimo campionato automobilistico ha deciso di affidarsi alle proposte più dure della gamma 2019 cioè la C1 (hard, bianca), la C2 (media, gialla) e la C3 (soft, rossa).

Una scelta dunque conservativa per l’appuntamento sudamericano, non vedremo gli pneumatici più morbidi a disposizione e dunque assisteremo verosimilmente a una sola sosta in gara (salvo maltempo, storicamente possibile per questo Gran Premio). Come sempre ogni pilota avrà l’obbligo di conservare un set di gomme soft per il Q3, andrà restituito dai dieci piloti che accedono all’atto conclusivo delle qualifiche mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara, insieme ad almeno uno dei due set restanti. I team sono liberi di scegliere I 10 set rimanenti, per un totale di 13 a disposizione per il fine settimana.