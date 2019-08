Pirelli ufficializza la scelta delle gomme per il finale di stagione di Abu Dhabi

La Pirelli ha già ufficializzato le gomme che saranno utilizzate nel corso del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno, 21esimo ed ultimo appuntamento della stagione. Il campionato si concluderà, quindi, con la ormai consueta gara all’imbrunire nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo dell’emirato omonimo con il suo scenario mozzafiato tra deserto, Golfo Persico, e strutture avveniristiche. Il titolo potrebbe già essere ampiamente assegnato a Lewis Hamilton, ma la gara regala sempre spettacolo e colpi di scena con le luci della sera a rendere il panorama unico nel suo genere.

La casa milanese ha deciso che le tre mescole in dotazione per le scuderie saranno le più morbide del lotto (non saranno portate le C1 e C2, i compound più resistenti):

— la HARD (marchiata di bianco) sarà la C3

— la MEDIA (marchiata di giallo) sarà la C4

— la SOFT (marchiata di rosso) sarà la C5

La pista di Abu Dhabi, infatti, non è particolarmente selettiva a livello di consumo degli pneumatici e forze impresse sulle gomme, per cui i piloti potranno concludere la stagione senza troppi problemi sotto questi punti di vista. Per la Pirelli, dunque, tutto è già deciso per quanto riguarda la stagione attuale e la concentrazione potrà dirigersi già al Mondiale 2020.

