Possibile scambio di date tra il GP di Cina e di Russia per il coronavirus e Vietnam a rischio

La questione ‘Coronavirus’ tiene banco in Cina e nel mondo. Sono tante le notizie relative al virus che sta creando non pochi problemi al viver quotidiano nella realtà asiatica e mondiale. Le cancellazioni di eventi sportivi nel territorio cinese sono all’ordine del giorno: l’ultima competizione in ordine di tempo è il GP di Formula E che avrebbe dovuto svolgersi il 21 marzo a Sanya. La paura però di un’epidemia ha suggerito agli organizzatori di non rischiare l’incolumità della collettività e dunque niente gara riservata alle monoposto elettriche.

E per quanto concerne il GP di Cina di F1 del 19 aprile? Stando alle ultime indiscrezioni, si starebbe pensando a un rinvio e a uno scambio tra il weekend asiatico e quello in Russia. In buona sostanza, si potrebbe anticipare il fine settimana a Sochi e ritardare quello di Shanghai al 27 settembre per consentire alle autorità di gestire con la dovuta calma una situazione di emergenza di queste proporzioni.

Nel frattempo, ci sono problemi anche nelle vicinanze della Cina. E’ il caso del GP di F1 in Vietnam, in programma il 5 aprile ad Hanoi, ovvero due settimane prima del weekend a Shanghai.

Come riportato da Marca, ci sono casi di persone che hanno contratto il virus e per questo gli organizzatori stanno monitorando la situazione, per capire quali potrebbero essere i rischi eventuali. Non è escluso che vi possa essere una clamorosa cancellazione oppure un cambio di data in calendario. Un’eventualità di cui si sta parlando proprio a proposito dell’appuntamento cinese. In quest’ultimo caso, però, le difficoltà sarebbero notevoli e relative ad aspetti logistici assolutamente non trascurabili. A questo punto, non resta che aspettare.

