Previsioni meteo qualifiche GP Russia 2019: elevato il rischio di pioggia

A dispetto di quanto previsto ad inizio settimana, le qualifiche del GP di Russia di F1 potrebbero non essere sull’asciutto: le previsioni meteo su Sochi danno infatti probabilità molto alte di precipitazioni per l’orario dell’inizio dell’attacco alla pole position.

La temperatura sarà attorno ai 20°C, mentre sarà da tenere d’occhio il vento, che spirerà attorno agli 11 km/h, e potrebbe creare qualche problema. Detto delle precipitazioni, con probabilità comprese tra il 24% ed il 52%, va segnalato il dato relativo all’umidità, che sarà dell’83%. Il cielo dovrebbe essere coperto sin dal mattino. (Fonte: weather.com)

Non è scongiurato dunque il rischio pioggia, anche se la Mercedes e Lewis Hamilton potrebbero andare forte anche in condizioni di umido o di pioggia. Chi si attendeva un fine settimana tranquillo dal punto di vista meteorologico potrebbe rimanere deluso, nonostante in Russia non ci si aspettassero condizioni simili.

roberto.santangelo@oasport.it