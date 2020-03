Quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi viene dall’Italia: GP Vietnam a rischio

L’allarme Coronavirus ormai è entrato a far parte della nostra quotidianità: il numero dei contagiati e purtroppo dei decessi è in continuo aggiornamento. Un’emergenza globale di cui l’Italia, sfortunatamente, fa parte, tenendo conto dei 1835 casi di positività, tra cui 149 guariti e 52 morti (dati odierni). Allargando la statistica al contesto mondiale, parliamo di oltre 90000 casi e più 3000 decessi.

Dati non trascurabili che hanno portato i governi di ogni singolo Paese a prendere delle contromisure decise in relazione a questa problematica. Il mondo dello sport, in questo, non fa eccezione e le cancellazioni di alcuni eventi sono state numerose: i GP di MotoGP in Qatar e in Thailandia sono solo gli ultimi della serie. A destare preoccupazione, in questo senso, è anche il GP del Mondiale 2020 di F1 in Vietnam, che per la prima volta è previsto in questo territorio il 5 aprile. Ebbene, le autorità vietnamite hanno stabilito la quarantena obbligata di 14 giorni per i passeggeri provenienti dell’Italia. Questa misura potrebbe costituire un serio problema per il personale Ferrari, Haas e Alpha Tauri e ciò potrebbe mettere a rischio lo svolgimento del fine settimana ad Hanoi. Da parte di Liberty Media e della FIA si attendono novità, ma le criticità non sono poche.

Come è noto, già il weekend di Shanghai (Cina), originariamente previsto il 19 aprile, è stato cancellato e non si sa ancora se sarà possibile recuperarlo negli ultimi round del 2020. Dall’Australia, invece, arrivano rassicurazioni a riguardo, in merito all’esordio del 15 marzo all’Albert Park di Melbourne. In una situazione di questo genere, però, nulla è scontato.

