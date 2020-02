Red Bull, presentata la nuova RB16: una monoposto estrema per vincere il Mondiale 2020

E dopo la Ferrari è la volta della Red Bull. E’ stata pubblicata pochi minuti fa la prima immagine della nuova RB16, sui profili social della scuderia di Milton Keynes, che ambirà a contendere il titolo mondiale di F1 a Mercedes e alla Rossa.

La vettura, nata dalla mente geniale di Adrian Newey e spinta dal potente motore Honda, ha voglia di stupire in questa stagione e di essere non più solo la terza incomoda nella sfida tra il Cavallino Rampante e le Frecce d’Argento, ma qualcosa di più. Nella monoposto che oggi viene presentata a Silverstone (Gran Bretagna) colpiscono alcune soluzioni alla “Newey”: un muso con un prospetto allungato e stretto per fare in modo che la gestione dei flussi sia funzionale all’S-duct; pance molto strette e, un po’ come la Ferrari, un retrotreno particolarmente rastremato. In buona sostanza, un corpo-vettura nel quale la ricerca spasmodica del dettaglio è particolarmente evidente, come si può notare anche dal lavoro fatto sul fondo e sui bargeboard.

Le aspettative sono importanti e i piloti Max Verstappen e Alexander Albon non vedono l’ora di calarsi nell’abitacolo della nuova macchina anglo-austriaca e provarla nel corso dei test a Barcellona (19-21 febbraio; 26-28 febbraio), prima di volare a Melbourne (Australia) per il 1° round del campionato in programma il 15 marzo all’Albert Park.

giandomenico.tiseo@oasport.it