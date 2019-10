L’attesa fumata bianca è arrivata da Place de la Concorde, la giornata di ieri è stata davvero molto prolifica e le quattro ore di discussione a Parigi hanno portato al risultato tanto desiderato: il nuovo regolamento che stravolgerà la Formula Uno a partire dal 2021 è stato definitivamente deliberato, Liberty Media e FIA lo annunceranno ufficialmente il 31 ottobre quando incomincerà il weekend riservato al GP degli USA ad Austin.

Scongiurato il temuto rischio di un veto da parte della Ferrari e rimossa anche l’ipotesi di un rinvio al 2022, le scuderie hanno trovato l’accordo con i proprietari della F1 e il Circus è pronto per avere dei nuovi diktat tra poco più di dodici mesi. Come sarà il nuovo regolamento del Mondiale F1 e quali sono le principali novità? Gazzetta dello Sport ha parlato dei principali stravolgimenti che caratterizzeranno la massima categoria dell’automobilismo.

Le novità del regolamento 2021

– Introduzione del budget cap da 175 milioni di dollari, andranno depennate però spese come quelle relative ai viaggi e al marketing.

– L’obiettivo delle nuove auto sarà quello di ridurre l’impatto negativo dell’effetto scia che limita i sorpassi e rovina le gomme.

– La standardizzazione delle componenti sarà limitata a pochi elementi: tutti i dettagli verrano svelati tra un paio di settimane. Altre unità come mozzi e dadi potranno provenire da diversi fornitori anche se i risultati finali non saranno molto diversi tra loro per via di una normativa più stringente.

– L’essenza delle vetture sarà quella dei progetti già presentati qualche mese fa con pochissimi e marginali mutamenti.

– Novità sulla ripartizione dei premi: le prime tre scuderie perderanno iL 15% degli introiti in favore dei team che si piazzeranno tra il quarto e il sesto posto.

– La Ferrari ha mantenuto lo storico diritto di veto ma ci sono alcune novità per il Cavallino Rampante: in caso di controversia potrà rivolgersi soltanto alla Corte d’Appello della FIA e non alla magistratura ordinaria, il diritto di veto potrà essere impiegato solo riguardo a tematiche inerenti alla Power Unit e alle regole finanziarie.

– Mini race congelata. Si era parlato a lungo della possibilità di svolgere una gara su distanza ridotta il sabato pomeriggio per definire lo schieramento di partenza della gara della domenica ma non si è trovata l’unanimità e dunque la proposta rimane per il momento congelata.