Respinto il ricorso della Ferrari, il caso Canada è chiuso: "Nuove prove non rilevanti"

I commissari del GP Canada hanno rigettato le nuove prove presentate in audizione dalla Ferrari. La Rossa aveva inoltrato sul "caso Vettel" altre evidenze in linea con l'articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, ma non sono state ritenute ammissibili.

" Non ci sono nuovi elementi significativi e rilevanti che non erano disponibili per le parti al momento della gara. "

Con queste parole, i commissari del Gran Premio del Canada Gerd Ennser, Mathieu Remmerie, Emanuele Pirro e Mike Kaerne hanno respinto la richiesta di revisione presentata dalla Ferrari dopo la penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel.

Niente da fare dunque per la Ferrari: i commissari riunitisi al Paul Ricard hanno ritenuto non sufficienti le prove presentate dalla scuderia di Maranello in merito all'incidente Vettel-Hamilton nel GP del Canada e hanno deciso di non riaprire il caso. La vittoria resta pertanto a Lewis Hamilton della Mercedes, che aveva tagliato il traguardo alle spalle del tedesco ma era salito sul gradino più alto del podio a causa dei 5 secondi di penalità comminati al rivale.