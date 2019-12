Robert Kubica non lascerà il mondo della Formula 1. Secondo le ultime indiscrezioni, come riporta anche formulapassion.it, l'ex pilota della Wlliams, sarebbe vicino ad una firma con la scuderia Alfa Romeo per il ruolo di development driver.

L'ipotesi di collaudatore, a partire dalla prossima stagione, con Haas e Racing Point intenzionate ad avvalersi dell'esperienza in fase di sviluppo del pilota polacco, si sarebbe allontanata alla luce dei contatti che ci sarebbero stato tra la scuderia italo-elvetica e lo staff di Kubica tornato alle corse nel 2018 a otto anni di distanza da un grave infortunio subito durante un rally nel febbraio del 2011 dopo un brutto incidente che lo tenuto lontano dalle corse.