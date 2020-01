Robert Kubica passa all'Alfa Romeo: è ufficiale, sarà il terzo pilota

Una nuova avventura ha inizio per Robert Kubica. Il 35enne polacco, dopo un Mondiale molto difficile con la Williams e le tante criticità avute con la squadra di Grove, ha trovato una nuova sistemazione in via ufficiale. Sarà l’Alfa Romeo Racing a dare una chance a Kubica, che ricoprirà il ruolo di terzo pilota alle spalle di Raikkonen e Giovinazzi.

" Sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con un marchio prestigioso come l'Alfa Romeo. Questa Scuderia ha sicuramente un posto speciale nel mio cuore, ricordando i miei inizi ad Hinwil. Ovviamente tanto è cambiato, ma sono convinto che troverò la stessa determinazione. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del team. [Rober Kubica al sito dell'Alfa Romeo Racing] "

Un ingaggio che, tra l’altro, ha anche delle ripercussioni in termini di main sponsor con PKN Orlen, colosso petrolifero, che diventa riferimento commerciale della squadra elvetica.