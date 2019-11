Ross Brawn: "I piloti Ferrari dovrebbero seguire l'esempio di Hamilton"

Il GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1, è ormai alle spalle, ma non lo sono affatto le discussioni relative all’incidente che ha visto coinvolti i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel. La collisione tra il monegasco e il quattro volte campione del mondo ha causato forte contrarietà ai vertici del Cavallino Rampante, come sottolineato da presidente della Rossa John Elkann.

Da par suo Mattia Binotto dovrà munirsi di pazienza e far capire ancora una volta ai due “litiganti” le priorità del team. Una situazione non facile, in quanto nessuno dei due sembra recepire ruoli subalterni, in caso di necessità. Una situazione complessa, come sottolineato dall’ex tecnico della Ferrari Ross Brawn, attuale direttore sportivo di Liberty Media:

" Non è mai bello quando compagni di squadra si eliminano a vicenda da una gara. Dopo le tensioni post pausa estiva, tutto sembrava essersi calmato in Ferrari. Ma ora Mattia Binotto deve ancora una volta cercare di sistemare le cose tra i due. Non vorrei esprimere valutazioni circa le responsabilità di uno piuttosto che dell’altro nell’incidente ma, a freddo, sarebbe stato meglio che uno di loro avesse seguito l’esempio di Hamilton, ammettendo immediatamente le proprie colpe come ha fatto appunto il campione per quanto riguarda il crash con Albon. Se la Rossa vuole davvero porre un freno all’egemonia di Mercedes, non deve solo progettare una macchina competitiva, ma anche curare i rapporti tra i piloti. La F1 è uno sport di squadra, soprattutto a Maranello "