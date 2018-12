Ross Brawn loda il neo ferrarista Leclerc: “E' il leader della sua generazione"

“Non penso che Charles Leclerc sia tanto compiacente quanto Kimi. Kimi conosceva benissimo il suo compito nella squadra e l’ambiente “. Parole (da Marca) di Ross Brawn, ex direttore tecnico della Ferrari. Il dirigente inglese ha parlato anche del 2018 della scuderia italiana e soprattutto di Sebastian Vettel: “Non conosco la dinamica o la chimica della squadra o il rapporto di Seb con essa. Ha fatto uno o due errori, anche per sfortuna, ma con i piloti questo può accadere. La macchina ha cominciato poi ad avere dei problemi, per poi correggerli nel finale”

Brawn ha parlato anche del rapporto Vettel-Ferrari, facendo paragoni anche con Schumacher: “Come pilota, devi essere coinvolto in queste cose, non puoi essere un passeggero neutrale. Ricordo quando ero alla Ferrari, che se avevamo qualcosa di cui non eravamo sicuri, Michael bussava alla mia porta per parlarne e passare il tempo con gli ingegneri, lavorando fino a quando non si sentiva a suo agio. Questo motiva una squadra. La differenza tra successo e fallimento è spesso ridotta a piccole cose. Non credo che lui o la squadra abbiano bisogno di cambiare drasticamente le cose, hanno solo bisogno di quel tocco finale di smalto”

Brawn ha parlato del neo arrivato in casa Ferrari, Charles Leclerc: “E’ stato impressionante nella scorsa stagione. Essere alla Ferrari genera molta pressione e avrà la pressione di competere contro un campione del mondo, quindi avrà un anno difficile”

Commento anche sul futuro: “La Formula 1 potrebbe avere degli scenari molto eccitanti, abbiamo perso Fernando Alonso, ma abbiamo Leclerc in Ferrari, Gasly in Red Bull e George Russell, Lando Norris e Alexander Albon. Stanno andando avanti e stanno accadendo molte cose interessanti e penso che Leclerc sia il leader della sua generazione”.