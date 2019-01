"18.02.19. It's coming". Con questo annuncio, pubblicato sul proprio account Twitter, l'Alfa Romeo Sauber ha svelato la data in cui verrà presentata la nuova monoposto. "Segna la data, il futuro verrà svelato", twitta la scuderia svizzera, che nel 2019 schiererà come piloti Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.