Scambio Hamilton-Valentino Rossi: il progetto della Monster prende forma

In una domenica di grande sofferenza e negatività, Valentino Rossi prova a pensare ad altro o, quantomeno, a sviare il discorso dal tema “MotoGP”. Il GP del Giappone, quartultima prova del campionato mondiale, ha riservato ben poche soddisfazioni al “Dottore”, caduto nelle ultime battute della corsa e mai in ballo per le posizioni di vertice.

Ecco che a regalare un sorriso a Valentino è stata un’indiscrezione, data da Sky Sport, su un affascinante scambio: ovvero Lewis Hamilton in sella alla Yamaha e Rossi nell’abitacolo della Mercedes. Non si sa ancora quale sarà il giorno preciso ma ci sono possibilità che ciò possa realizzarsi sul finire dell’annata. Un progetto favorito dallo sponsor Monster, che accomuna i due campioni del Motorsport. Per il “46” non sarebbe la prima volta alla guida di una monoposto di F1, ricordando i test del 2006 con la Ferrari. 13 anni dopo sarebbe la volta della Stella a tre punte, vincitrice di sei titoli consecutivi nel Circus e grande rivale della scuderia di Maranello. In questo caso però le finalità sarebbero meramente commerciali.

" E' da un po' che ne parliamo, vogliamo fare questo scambio, sarebbe una cosa bellissima. Stanno cercando di organizzare una giornata in cui lui prova la mia M1 e io provo la sua Mercedes. Speriamo di farcela. Potrebbe essere una figata risalire su una macchina di Formula 1, anche se solo per una volta "

Per Lewis, invece, si tratterebbe di una prima volta su una MotoGP, anche se il suo interesse per il mondo delle due ruote è sempre stato dichiarato apertamente. Non resta che attendere.