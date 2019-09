Sebastian Vettel a rischio squalifica! Con un’altra penalità dovrà saltare un GP

Sebastian Vettel si prepara per il Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno, un appuntamento che per il tedesco avrà valore duplice. In primo luogo dovrà riscattarsi dopo una stagione opaca ed il gravissimo errore di Monza, inoltre dovrà fare particolare attenzione a come si comporterà tra i muretti di Marina Bay. Per quale motivo? Il contatto con il canadese Lance Stroll dopo il testa-coda alla variante Ascari è costato a caro prezzo per l’ex Red Bull, ovvero tre punti di penalità sulla patente della sua super-licenza.

Con questo ulteriore “malus” Sebastian Vettel ha quindi raggiunto quota 9 punti sui 12 che vengono concessi. Cosa comportano questi numeri? Un altro errore grave a Singapore o in Russia e, quindi, scatterà la sospensione per un Gran Premio per il quattro volte campione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport. Nelle due prossime tappe del campionato del mondo di F1, quindi, il ferrarista non potrà sgarrare minimamente, onde evitare una squalifica che varrebbe come una vera e propria onta nella sua illustre carriera.

Passati questi due appuntamenti, il nativo di Heppenheim vedrà cancellata la sanzione del GP degli Stati Uniti del 2018 e potrà quindi recuperare qualche punto. In poche parole sulla testa del tedesco, o per meglio dire sopra il suo casco, penderà una vera e propria spada di Damocle che lo costringerà a guidare con grande accuratezza in un momento nel quale vorrebbe sfogare in pista tutta la rabbia che ha in corpo per dimostrare di essere ancora un pilota capace di lottare per un titolo iridato.

Una ulteriore curiosità. Da quando è stata inserita la patente a punti nella massima categoria del motorsport, Sebastian Vettel è il pilota che ha ricevuto il maggior numero di punti decurtati, ben 24. Alle sue spalle con 21 Max Verstappen e Romain Grosjean.