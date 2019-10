Sebastian Vettel correrà col motore elettrico usato in Australia a inizio stagione

Sebastian Vettel potrà regolarmente utilizzare il 6 ciclindri Spec 3 durante il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend a Suzuka anche se bisogna monitorare attentamente il tifone Hingibis che rischia di stravolgere il programma. Il tedesco si era dovuto ritrirare due settimane fa in Russia a causa del cedimento della MGU-K ma non ci saranno penalità per il tedesco sulla griglia di partenza.

Sulla Ferrari verrà montato il motore elettrico già usato a Melbourne in occasione del deludente GP d’Australia che aveva aperto la stagione. Si tratta dunque della MGU-K numero 1 che era stata utilizzata nelle prime nove gare del campionato e il cui rendimento non avrà ripercussioni sulla performance della power unit Spec 3 perché, come specifica it.motosport.com, non ci sono state evoluzioni di questa unità nel corso dell’anno.