Sebastian Vettel e Charles Leclerc pronti a decurtarsi lo stipendio per l’emergenza Covid-19

Poche certezze in questo momento per i piloti di F1. La diffusione del Coronavirus nel mondo sta avendo dimensioni sempre più importanti e sull’inizio del Mondiale 2020 c’è un grande punto interrogativo. Otto appuntamenti già sono stati cancellati e non è facile capire se e quando si comincerà.

Questi discorsi, però, vengono in secondo piano, vista l’emergenza sanitaria. In questo caso i racing drivers dei segnali vogliono darli. Ebbene, come riportano alcune testate britanniche, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono entrambi pronti a decurtarsi volontariamente lo stipendio. In questo caso, i due alfieri del Cavallino Rampante replicherebbero quanto fatto già dai colleghi Lando Norris e Carlos Sainz della McLaren e dal campione del mondo in carica (probabilmente) Lewis Hamilton.

Un gesto di umanità e di rispetto per quanto sta avvenendo. Se la Ferrari, dunque, dovesse accettare la proposta (come pare) sarebbe uno dei tanti segnali che stanno arrivando dallo sport in questi giorni tanto complicati per tutti, ricordando l’impegno della azienda di Maranello nella produzione di respiratori e di ventilatori in favore delle strutture ospedaliere.

giandomenico.tiseo@oasport.it