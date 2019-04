Dopo la pioggia di ieri si può lavorare senza problemi nella seconda, e ultima, giornata dei test riservati alla Formula Uno sul circuito di Sakhir, in Bahrein. Dopo quattro intense ore di lavoro è Sebastian Vettel (Ferrari) ad aver messo a segno il giro più veloce con il tempo di 1:29.319 dopo due stint su gomme medie e uno su soft. Per il tedesco il computo giri parla di 47 tornate messe a segno, con la scuderia che sta lavorando per risolvere i problemi di affidabilità messi in mostra dalla SF90 in questo inizio di stagione.

Al secondo posto, al momento, si trova il canadese Lance Stroll (Racing Point) in 1:30.049 a 730 millesimi dal ferrarista. Buona prestazione per l’ex Williams che sta provando a far crescere una monoposto che, in questo primo scorcio di annata, è apparsa lontana dalle migliori. Terza posizione per l’inglese George Russell che, nell’occasione odierna, è passato dalla Williams alla Mercedes (prendendo il posto di Lewis Hamilton) chiudendo in 1:30.373 a 1.054 da Vettel.

Quarto tempo per il thailandese Alexander Albon (Toro Rosso) che, al termine di 69 giri, fissa un buon 1:30.566 a 1.247 dalla vetta. Quinta prestazione per il brasiliano Pietro Fittipaldi (Haas) che chiude la sua giornata (dal pomeriggio girerà Romain Grosjean) in 1:31.209 a 1.890 con 48 giri all’attivo, sesta per il britannico Lando Norris (McLaren) in 1:31.3030 a 1.984, settima per l’inglese Dan Ticktum (Red Bull) a 2.128, ottava per Carlos Sainz (McLaren) che ha proseguito nel lavoro sulle gomme Pirelli 2020 e ha chiuso a 2.950 con 60 giri completati.

Dopo la giornata in Ferrari di ieri, Mick Schumacher ha lavorato con l’Alfa Romeo e ha chiuso in nona posizione in 1:32.296 a 2.977 con 31 giri. Decimo il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) a sua volta impegnato con i test Pirelli 2020 a 3.772, 11esimo l’inglese Jack Aitken (Renault) a 4.241, mentre è 12esimo il canadese Nicholas Latifi (Williams) a 4.489.

La seconda, ed ultima, sessione dei test F1 del Bahrein si concluderà alle ore 17.00 italiane.

alessandro.passanti@oasport.it