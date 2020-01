Sebastian Vettel rinnova con la Ferrari? In Germania ipotizzano un accordo

Ferrari si o Ferrari no? Sfoglia la margherita Sebastian Vettel. Il tedesco, in scadenza di contratto con la Rossa, dovrà decidere nella prima parte del Mondiale 2020 se continuare o meno la propria storia con il Cavallino Rampante oppure cercare altre strade. Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Motorsport-Magazin, le basi per iniziare una trattativa che possa portare a un rinnovo ci sono.

La Ferrari, dopo aver ufficializzato il prolungamento del contratto con Charles Leclerc fino al 2024, potrebbe quindi dare continuità all’accoppiata “esplosiva”. Questo, almeno, è quanto emerge dalla Germania. Tuttavia, i dubbi a riguardo persistono, per i delicati equilibri interni alla Scuderia relativi anche ai dissidi tra i due piloti. Le candidature di altri, tra cui quella più affascinante di Lewis Hamilton (anch’egli in scadenza di contratto con la Mercedes), tengono banco e l’unica certezza per la Ferrari resta il futuro di Leclerc.