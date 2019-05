Sebastian Vettel e la Ferrari sono già ad un bivio nel round di Barcellona, quinto del Mondiale 2019 di Formula Uno? Forse sì. Sul tracciato catalano la Rossa deve interrompere la sequenza positiva strepitosa della Mercedes, autrice di quattro doppiette nei primi quattro round, cosa che non si era mai vista nel Circus.

Il tedesco, però, non dovrà preoccuparsi solo delle Frecce d’Argento ma anche di un Charles Leclerc che vuole sovvertire gli equilibri in squadra ed essere lui il numero uno. Tutti aspetti non rassicuranti ma Seb va avanti per la sua squadra e in un’intervista a Sky Sport UK dice piuttosto chiaramente di voler vincere con la Ferrari e di non barattare alcun titolo vinto in Red Bull con uno sotto l’insegna del Cavallino Rampante:

" Forse sono un cattivo mercante ma non baratterei nulla perché sono convinto di poter vincere con la Ferrari, non c’è bisogno di negoziare. "

Il teutonico, quattro volte campione del mondo, non è poi così interessato a voler essere ricordato ad ogni costa quando si ritirerà, sposando una filosofia piuttosto chiara:

" Io penso sempre a quello che sarà. Sono contrario all’essere bloccato in un momento o un’era. Credo sia bene guardare al futuro e dobbiamo farlo. E’ bello dare attennzione ai nostri successi ma non è il senso delle nostre vite, lo è molto di più raggiungere nuovi traguardi "

le parole fiere dell’alfiere della Ferrari. Ci si augura che, a queste considerazioni così convinte, facciano seguito i fatti in pista.

