Spifferi da Montecarlo: Sebastian Vettel potrebbe ritirarsi al termine del Mondiale 2019

Come è consuetudine, le voci riguardanti possibili spostamenti tra i piloti di F1 iniziano a diffondersi nel paddock a partire dal round di Montecarlo. Dal momento che la stagione corrente non sta riservando grandi emozioni, tenuto anche conto del dominio della Mercedes, alcuni discorsi hanno riguardato il futuro di Sebastian Vettel. Ebbene, secondo il giornalista Joe Saward, il tedesco della Ferrari starebbe pensando di ritirarsi al termine di questa stagione.

Saward, nella sua newsletter, ha riportato:

" La voce più scioccante che ha iniziato a diffondersi nel paddock di Monaco è che Sebastian Vettel stia pensando di ritirarsi dalla F1 dopo la stagione in corso è finita, all’età di 31 anni. Dopo aver vinto quattro campionati del mondo con Red Bull tra il 2010 e il 2013 ha provato a riportare la Ferrari al successo, ma ha commesso diversi errori ed è ora sotto pressione dopo l’arrivo di Charles Leclerc, più giovane e apparentemente con un margine di crescita maggiore del tedesco. Una scelta che in qualche modo assomiglia a quella di Nico Rosberg, che ha lasciato la Formula 1 dopo aver vinto il titolo nel 2016, consapevole del fatto che molto probabilmente non sarebbe stato in grado di raggiungere quella gloria ancora una volta. La grande domanda, ovviamente, è chi sarebbe il successore di Sebastian Vettel. (…) I nomi che circolano per ora sono quelli di Sergio Perez, Kevin Magnussen "

Il quattro volte iridato, infatti, secondo quanto riferisce Saward, sarebbe tentato dal concludere qui sulla carriera, viste le alternative nel Circus e anche il contesto del Cavallino Rampante, sempre più favorevole a Charles Leclerc. Non è un mistero che il giovane monegasco si stia facendo strada in termini di simpatie nel team e l’essere cresciuto nel vivaio della Rossa lo aiuta senza dubbio. Di contro, Seb viene da stagioni in cui alcune cose non sono andate per il verso giusto e quindi la scelta potrebbe non essere così campata in aria. Di sicuro, qualora fosse vero, all’interno del team di Maranello vi sarebbe un vero e proprio terremoto, liberandosi uno dei sedili più ambiti, nonostante un contratto in scadenza nel 2020. Non resta che attendere e, probabilmente, anche i risultati di questo campionato potrebbero portare il teutonico a decidere in un verso o nell’altro.