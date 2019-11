La battaglia tra Ferrari e Red Bull, accesa in pista e fuori da Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), non sembrerebbe qualcosa di limitato solo al presente. Andiamo però con ordine. Nel paddock, in Texas, tanti hanno correlato la mancanza prestazionale della Rossa alla direttiva tecnica riguardante l’uso del flussometro, sul tema “Power Unit”. Tale restrizione, secondo quest’idea, avrebbe reso impossibile inserire benzina in più e quindi raggiungere le velocità incredibili in rettilineo da parte della monoposto di Maranello. L’olandese, sull’argomento, si è fatto scappare dichiarazioni “pepate” ai microfoni di Ziggo Sport: “Questo è ciò che accade quando smetti di barare. Ora sono stati esaminati molto attentamente questi aspetti, ma dobbiamo continuare a tenere d’occhio la situazione“. Tuttavia, secondo la Federazione Internazionale, la SF90 è sempre stata regolare.

Argomenti piaciuti decisamente poco al Team Principal Mattia Binotto che, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe fatto sentire, chiedendo un incontro faccia a faccia con Chris Horner (Team Principal della scuderia di Milton Keynes). Gli aspetti interessanti, come detto, non si fermano qui. Come riportato da Motorsport.com, sembrerebbe che il motore del Cavallino Rampante sia stato oggetto di interesse già da qualche tempo da parte dei tecnici della Honda (fornitore di motori della Red Bull). Gli ingegneri nipponici, per migliorare le loro prestazioni, pare che si siano serviti dell’impianto AVL di Graz, lo stesso già sfruttato dalla Ferrari precedentemente. Pertanto, tante informazioni riguardanti il motore del team di Maranello sarebbero finite sotto la lente di ingrandimento della Honda. Una nuova “Spy Story” all’orizzonte?

E’ ancora presto per dirlo, ma i prossimi capitoli della “saga” potrebbero riservare sorprese.

